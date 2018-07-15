Ümraniye’de Geleneksel Okçuluk ve 2. Kabza Alma Töreni yapıldı

Ata sporu olan okçuluğun gelecek nesillere sevdirilmesi ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla düzenlenen Ümraniye Belediyesi Okçuluk Kursu’nun Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Alma Töreni Hekimbaşı Av Köşkü’nde gerçekleşti. Programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, belediye birim müdürleri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Gün boyunca erkek, kadın, çocuk ve Paralimpik olmak üzere 4 kategoride yarışların yapıldığı Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Alma Töreni’nde; her kategoriden dereceye giren ilk üç kişiye kupa, madalya, tirikeş ve ok verildi. Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk ve 2.Kabza Alma Töreni Ümraniye Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı. Ardından program Kuran tilaveti ile devam etti.

Program esnasında Başkan Hasan Can, DHA ve İHA’ya röportaj vererek; Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Alma Töreni hakkında bilgilendirme yaptı.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Salim Çetinkaya, programda bir selamlama konuşması gerçekleştirerek, “Okçuluk kültürünü Ümraniye’de yaşatan, önemseyen Belediye Başkanımız Hasan Can Bey’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek yarışmalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,sporun öneminden bahsetti ve geleneksel okçuluk hakkında bilgi verdi. Gelenek, görenek, örf ve adetlerin kültürün en önemli unsuru olduğunu dile getiren Başkan Hasan Can, “Okçuluk, Peygamber Efendimizin tavsiyelerine nail olmuş bir spor dalıdır. Bizde Ümraniye Belediyesi olarak çok şükür gelenek ve göreneğimizden olan okçuluk geleneğimizi devam ettiriyoruz. Yarışmalara katılan tüm sporcu kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ise yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ardından 1 yıllık eğitimin sonunda kabza almaya hak kazanan 44 erkek ve 53 bayan olmak üzere toplam 97 kişiye Başkan Hasan Can ve protokol tarafından kabza sertifikaları verildi. Ayrıca 2 yıldır müsabakalarda Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübünü temsil ederek dereceye giren 38 erkek ve 28 bayan kemankeşlere ise Başkan Hasan Can tarafından usta kemankeş belgesi verildi. Öte yandan Ümraniye Belediyesi tarafından katılımcılara Özbek Pilavı da ikram edildi.