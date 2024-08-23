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Gündem Ümraniye'de feci kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
Gündem

Ümraniye'de feci kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 08:37:00 -
Ümraniye'de feci kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı

İstanbul Ümraniye'de hafif ticari araçla panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.

Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyreden 34 FVC 117 plakalı panelvan minibüs, ara yoldan çıkan 34 YC 4287 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 araçta refüje çıkarken, hafif ticari araçta bulunan 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki 7 kişi çevredekilerin yardımıyla, sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
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Yaralı 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Yorumlar

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Yazık üzüntü verici bir kaza. Artık insanımızın aklını başına alması lazım direksiyon başına geçince gözü dönüyor kural yok azıcık yavaşlasan hemen kornaya asılıyor, trafik kalabalıklaşsa güvenlik şeridine giriyor, hız yapıyor bu kadar azgınlıkla daha başımıza neler gelir kimbilir bunu engellemesi gereke Devletin görevlisi de bence yetersiz kalıyor.
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