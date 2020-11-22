  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:12:17 -
Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenkent Mahallesi, Ulutekin Sokak'ta bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü yatırımcı İslam Memiş'ten olay iddia: 2021'de en çok...
Ekonomi

Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü yatırımcı İslam Memiş'ten olay iddia: 2021'de en çok...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2021’de en çok tarım emtialarının kazandıracağını belirtti. Ünlü yatırımcı, tarım emtialarına y..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erteleme kararı aldık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erteleme kararı aldık

AK Parti il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi..
Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak
Gündem

Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak

Trabzon'da suç ve fuhuş batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay