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Sosyal Medya Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz ilkokulunda müthiş olay! Öğrencilerden umutlandıran protesto
Sosyal Medya

Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz ilkokulunda müthiş olay! Öğrencilerden umutlandıran protesto

Yeniakit Publisher
2024-04-19 14:54:00 -

Okula mal bırakmak için yanaşan Algida kamyonunu gören çocuklar hiçbir yönlendirme olmadan protesto etmeye başladılar.

Algida kamyonunu protesto eden çocuklar, hiçbir yönlendirme olmaksızın, Filistin'e destek amacıyla hareket etmesi takdire şayandı. Kamyonun okula mal bırakmak için geldiği sırada yaşanan bu olay, çocukların duyarlılığını ve sosyal bilinçlerini çok güzel bir şekilde ifade etmektedir.

Filistin'e yönelik duyarlılığın, son dönemde artan şiddet olayları ve zorluklar karşısında küresel olarak geniş bir destek bulduğu bilinmektedir. Çocukların bu protestosu, onların adalet ve insan hakları konusundaki duyarlılıklarını göstermektedir.

Protestonun hiçbir yönlendirme olmadan gerçekleşmesi, çocukların bu konuda kendi vicdanlarının sesini dinlediğini ve toplumsal bir mesaj iletmek istediklerini göstermektedir. Bu tür eylemler, sosyal değişim ve farkındalık yaratma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

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