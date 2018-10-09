Ümraniye Belediyesinden 14 yıldır engel tanımayan hizmetler

2005 yılı itibariyle hizmet vermeye başlayan Ümraniye Belediyesi Engelli Hizmet Birimi, sunduğu hizmet ile ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, fiziksel engeli bulunan 15-65 yaş arasındaki engelli vatandaşların ve yakınlarının toplumdan soyutlanmadan kişisel ve manevi gelişimlerine destek vererek sosyal hayata aktif katılımlarını sağlıyor. Bu kapsamda akülü ya da tekerlekli sandalye kullanan yürüme güçlüğü çeken kişilere 4 adet özel tertibatlı ve asansörlü engelli nakil aracı ile haftanın 7 günü engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda sağlık, rehabilite, gezi ve eğitim amaçlı muhtelif yerlere ulaşımları noktasında hizmet sağlayarak ilçede yaşayan engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. Bu hizmet kapsamında 2005 yılından bugüne kadar engelli nakil araçları ile toplamda; 2949 engelli vatandaş ulaşım hizmetinden yararlandı.

Öte yandan Ümraniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında 14 yıldır genç, yaşlı, kadın ve çocukların yanı sıra engelli vatandaşlara da yönelik Engelliler Merkezi Korosu, Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi, Engelli Yakınlarına Eğitim Projesi Çalıştayı gibi örnek projeleri tek tek hayata geçirdi.

Ümraniye Belediyesi’nin engel tanımayan projeleri ise şöyle;

Engelli Kültür ve Eğitim Merkezi

2011 yılı itibariyle hizmet vermeye başlayan Ümraniye Belediyesi Engelli Kültür ve Eğitim Merkezinde engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda her yıl birbirinden farklı; Giyim, Kur’an-ı Kerim, Resim, Koro, Örgü, Piyano, Filografi ve Tiyatro gibi ayrı branştan istedikleri bir eğitim uzman eğitmenler eşliğinde veriliyor. Bu hizmet kapsamında 2011 yılından bugüne kadar kurs eğitimlerinden toplamda; 61 branştan 536 engelli vatandaş eğitim aldı. Ümraniye Belediyesi Engelli Kültür ve Eğitim Merkezinde aldıkları eğitim sonrası kendi el emeği göz nuru ürünlerini üretip satmak isteyen engelli vatandaşlara Hanımeli Çarşısında, engelliler için ayrılan ayrı bir dükkânda satış yapma imkânı veriliyor. Kursların yanı sıra; Ümraniye Belediyesi Engelli Kültür ve Eğitim Merkezinde bulunan Psikolog tarafından engellilere yönelik bireysel ve aile terapileri de veriliyor. Ayrıca Ümraniye Belediyesi tarafından verilen Okçuluk eğitimlerine katılan 6 engelli kursiyer çeşitli dereceler kazandı.

Engelli Yakınlarına Eğitim Projesi Çalıştayı

2017 yılında Engelli yakınlarının eğitim ve çalışma alanlarında karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekmek amacıyla Ümraniye Belediyesi ve Beyazay Derneği ortaklığında “Engelli Yakınlarına Eğitim Projesi Çalıştayı” düzenlenip engelliyakınlarına; Pastacılık ve İşaret Dili Eğitimi verildi. Ayrıca engelli ve yakınlarına yönelik çeşitli gezi aktiviteleri düzenlenerek yaşamda daha aktif rol almaları sağlanıyor. 2017 yılı içerisinde toplamda; 42 sosyal aktivite yapılarak yapılan bu sosyal aktiviteye toplamda; 947 engelli ve yakını katıldı.

Engelliler Merkezi Korosu

Ümraniye Belediyesi Engelliler Merkezinde 2012 yılından bu yana engelli vatandaşlara yönelik; Ritim, Piyano, Şan ve Koro eğitimi veriliyor. Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinden oluşan repertuarları ile haftanın bir günü engelliler merkezinde rehabilite amaçlı eğitim alan Engelliler Merkezi Korosu, bir yandan mini konserler verirken diğer yandan da belediyenin çeşitli programlarında sahne alıyor.