Ümmetin uyanışı Gazze’den olacak

Ankara’da Gazze’de Siyonist İsrail’in sürdürdüğü soykırıma karşı yaşam mücadelesi veren mazlumlar için harekete geçen sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve dünya kamuoyunun uyandırılması için yoğun çaba sarf ediyor. Filistin halkına destek amacıyla yapılabileceklere ilişkin siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştiren STK temsilcileri, Akit’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘7 Uyurlar’ın uyanışı gibi

Yedihilal Derneği Ankara İl Temsilcisi Serkan Güçlü, şunları dile getirdi: “Yedi uyurlar nasıl 300 yıl uyuyup uyandılarsa, derin bir uykunun içinde olan ümmet de uyanacak. Şeyh Ahmet Yasin’in talebeleri bunlar. Yasin de Hasan El Benna da, İzzettin El Kassam da aynı ilmi gelenekten gelen insanlar. Burada kalitesi yüksek adamlar ümmeti uyandırdılar. El Fetih uyandıramadı. Çünkü sadece eylem vardı. Bir inanç birliği yoktu. Hamas’ta ilmi olan, aynı zamanda da silahlı eğitimi olan alim savaşçılardan bahsediyoruz. Bunlar ümmete dokundular ve ümmet birleşip yeniden ruh üfleniyor adeta. Ümmeti yeniden uyandıran bir eylem oldu 7 Ekim’deki operasyon. O operasyon ‘güçlü İsrail’ algısını yıktı. Çünkü o coğrafyada ayakta kalabilmek için büyük bir korku imparatorluğu kurmaları gerekiyordu. Bunu 6 gün savaşıyla inşa etmişlerdi zaten. Batılıların desteğiyle ve Arapları uyutarak bunu yaptılar. Bizimkiler bile gittiler İsrail’den beş para etmez silahları aldılar. Ama ne oldu? Bir avuç Kassam Tugayları’nın genci bir operasyon yaptılar, o kağıttan kaplanı indirdiler aşağıya. İşte ümmeti uyandıran şey bu ve bunun akabinde gelen katliamdır. Şimdi ümmet uyanıyor ve ayağa kalkıyor, küffarı yerle yeksan edecek. Çünkü yeryüzünde hiçbir zaman batıl sürekli hakka galebe çalamamıştır. Hak galip gelmeye başlayacak.”

Küresel intifada

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şube Başkanı Mehmet Fatih Serenli de, şunları söyledi: “İslam düşmanı ülkeler İsrail meselesi olduğunda, herhangi bir stratejik mesele olduğunda derhal birleşebiliyorlar. İslam dünyasının en büyük handikapı sömürge dönemi sonrasında kurulan devlet yapıları. Maalesef çoğu tam bağımsız değil. İİT de buna dahil. O yüzden bugün cereyan eden hadiselerde halkları ve sivil toplum kuruluşlarını hareketlendirip bunların eylemleriyle kamuoyu oluşturup, devletler üzerinde eyleme dönüştürmek lazım. İşte gördüğümüz gibi bir avuç mazlum Filistin halkı çok az bir imkanla büyük bir değişim yapılabileceğini gösterdiler dünyaya. 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünya düzenine karşı küresel bir kıyam oluşabilir. Küresel intifaya dönüşebilir. Çünkü kurulan dünya düzeni sadece Müslümanları rahatsız etmiyor. Küresel sistem aslında hem ekonomik, hem siyasal, hem hukuk boyutuyla insanlığa saadetten çok sorun üreten bir duruma geldi. Olan bitenin bir fırsat oluşturduğunu görmemiz lazım.”

Halklar direniyor

Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman ise, şunları ifade etti: “Bugün Gazze’de insanlık onuru adına bir direniş ortaya konuluyor. Orası düştüğünde dünyada saldırganlık daha da artacak. İsrail de ABD de saldırganlığını gizlemiyor artık. Dünyada artık kendi emellerine karşı duracak bir sistem, ülke istemiyorlar. Bunların hepsini yok etmek istiyorlar. Bu yüzden de Hamas’lı kardeşlerimizin, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları olarak da Filistin Dayanışma Platformu adına Meclisi ziyaret ediyoruz. Diğer ülkelerdeki vicdan sahibi, Filistin konusunda duyarlı vekillerle diyalog kurup ortak deklarasyon yayınlayabilirler. Artık dünyada küresel vicdan harekete geçmiştir. Belki İslam ülkelerinin yöneticileri sınıfta kalmış olabilir ama halklar gerçekten direniyor. Batılı halklar da direniyor. Eğer ülkelerin yöneticileri halkların yanında durmazlarsa ileride tarih onları zelil olarak anacak. Çıkıp bir parti lideri Hamas’a terörist dememeli. Biz bunu reddediyoruz. Hamas kendi topraklarında işgalci İsrail’e karşı direniyorlar. Filistinlilerin yaptığı da kurtuluş savaşıdır. Söylemlerini düzeltmelerini bekliyoruz.”