Ümmet gaflet, zillet ve ihanet içinde! Başlar eğik, boyunlar bükük, diller tutuk

Doğruhaber yazarı Bekir Tank, İsmail Heniyye'nin şehadetinin iman ve direnişin sembolü olduğunu belirtti. Heniyye'nin müminlerin sıfatlarını gözler önüne serdiğini ve şehadetinin zaferin müjdecisi olacağını söyleyen Tank, ümmetin gaflet, zillet ve ihanet içinde olduğunu vurguladı. Şehitlerin müminler için ilham kaynağı olduğunu ifade eden Bekir Tank, şunları kaydetti:

" “Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.”

Heniyye de bu yüce makama erişmeyi başaran müminlerden oldu…

Sadece Heniyye değil, geçen dokuz ay içinde yüz binlerce mümin dünyadaki sınavlarını şehadet belgesiyle tamamladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir tarafta dünya imtihanlarını en iyi şekilde vermek için her şeyleriyle mücadele eden iki milyon Müslüman ve diğer tarafta gaflet, zillet ve ihanet deryasında yüzen iki milyarlık ümmet…

Bendeniz de bu ümmetin bir ferdi olarak bugün başım eğik, boynum bükük ve dilim tutuk…

Şimdi aklıma birbirinin peşi sıra iman etmeye ve müminlerin sıfatlarına dair ayetler geliyor.

Bu ayetlerden hareketle aklıma gelen biricik soru ise, bu ayetlerin neresinde olduğumdur…

Ki bu sorunun cevabını da her gün gözlerimizin önünde iman sınavlarını şehadetleriyle ispatlayan Heniyye’ler veriyor.

Allah’ım! Senin yolunda şehit olan Heniyye’ye rahmet et…

Bizleri de sana söz verenlerden, sözlerinde duranlardan ve son nefeslerini de senin uğrunda verenlerden kıl!"