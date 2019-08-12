Ümmet camilere sığmadı

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İbrahim-i bir sadakatle kurbanlarını Allah’a adayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı eda etmenin sevincini yaşadı. Hacı adayları Kâbe’de hacı olmanın mutluluğunu yaşarken, Milyonlarca mü’min de sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Allah’ın Müslümanlara bir ikramı olan bayram, yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuya sahne oldu. Kurban Bayramı’nın heyecanıyla güne başlayan Müslümanlar, çocuklarını da yanlarına alarak bayram namazını huşu içerisinde eda etti.

Selatin camiler hınca hınç doldu

Milyarlarca Müslüman Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazını eda etmek için camilere akın etti. Müminler, ebedi kurtuluşa ermiş olmanın ümidiyle namazlarını eda etti. İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Sivas, Konya, Ağrı ve Samsun başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında camiler doldu taştı. İstanbul’da Süleymaniye, Fatih, Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camii hınca hınç doldu. İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı. Ankara’da ise vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Camisi’nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşlar bayramlaştı. Kılınan bayram namazı sonrası hutbe verildi. Verilen hutbede küskünlük ve kırgınlıkların giderilmesi için bu günlerin birer fırsat olduğuna dikkat çekildi.

Savaşın gölgesinde bayram namazı

Gazze’nin doğu sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin gerçekleştirildiği bölgede toplanan yüzlerce kişi, Filistin direniş gruplarının liderlerinin de bulunduğu kalabalıkla saf tuttu. Namaz elbiselerini giyen çocukların da ailelerinin yanında bayram namazına katıldığı görüldü. Beşşar Esed zulmü altında inleyen Suriye’de camileri dolduran vatandaşlar, hüzünlü bir şekilde de olsa bayram namazlarını kıldı. Türkiye’den giden mülteciler ise oluşturulan güvenli bölgelerde hayatın normal akışı içerisinde daha rahat bir bayram geçirdi. İdlib’teki Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı. Irak’ın Kerkük kentindeki Büyük Nur Camisi’ne bayram namazı kılmak için gelen Türkmen, Kürt ve Arap vatandaşlar birlikte saf tuttu.

Güvenliğin nispeten azaldığı bölgede, camiyi dolduran vatandaşlar, Kerkük, Irak ve İslam dünyasının huzur, barış ve istikrarı için dua etti. Darbeci Sisi’nin yönettiği Mısır’da da Müslümanlar camilere koştu. Başkent Kahire’deki Amr bin As, El-Ezher, El-Huseyin başta olmak üzere bayram namazı için camileri ve meydanları dolduran milyonlarca Mısırlı, yoğun güvenlik önlemleri altında saf tuttu. Namaz sonrası renkli görüntülere sahne olan meydanlarda bayramlaşma yapıldı, aileler beraberlerindeki çocuklarıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Türki Cumhuriyetlerde de bayram sevinci

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer Türki Cumhuriyetlerde de kardeşlerimiz Kurban Bayramı namazını kılmak için heyecanla hazırlandı. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bayram namazını kılmak için başbakanlık binası önündeki alana gelen yüzlerce kişi seccadelerini meydana, caddelere ve çimenlere serdi. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te binlerce Müslüman, bayram namazı için sabah erken saatlerde camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

Kardeş vatan tekbirlerle inledi

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Müslümanlar, bayram namazını eda etti. Bayram namazı şehrin 11 camisinde kılınırken binlerce Müslüman, merkez cami Nur Astana’ya akın etti. Camiye sığmayanlar avluda saf tuttu. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaşayan Müslümanlar da, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde Tiflis Cuma Camisi’ne akın etti. Kurban Bayram namazını kılmaya gelen Müslümanlar bayram kalabalığından dolayı camide yer bulamayınca namazlarını caminin iç avlusunda ve caminin karşısındaki cadde üzerinde kıldı. Kıbrıs’ta ise Hala Sultan ve diğer camiler, bayram namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bayram namazı, okunan teşrik tekbirleri, hutbe ve duaların ardından Müslümanlar, Hala Sultan Cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı.

Balkan ülkelerinde camiler doldu taştı

Balkan ülkelerinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide toplanan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Balkanlar’ın en küçük ülkesi olarak bilinen Karadağ’da başkenti Podgorica’daki Osmanagic Camii ve diğer camilerde, Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı. Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bulunan tarihi Sinan Paşa Camii’nde toplanan cemaat, Kurban Bayramı namazını burada kıldı. Camiye sığmayan cemaat, bayram namazını cami avlusunda kıldı. Bayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bayram namazı, İskender Bey Meydanı’nda kılındı. Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı için gelen müminlerle dolup taştı. Bayram namazı öncesinde başta Türkçe olmak üzere birçok dilde ilahiler okundu. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki şehirlerde de Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Almanya’da, Müslümanlar bayram namazını kılmak için başta Moabit semtinde bulunan Ayasofya Camisi başta olmak üzere başkentteki camilere akın ederek, saf tuttu. İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan Müslümanlar, sabah erken saatlerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Norveç’in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi’nde dün düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle ülkedeki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı. İtalya’nın farklı kentlerinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerde bayram namazını kıldı. İsviçre, Fransa, İngiltere ve daha birçok Avrupa ülkesinde de Müslümanlar bayram namazlarını büyük bir heyecan eşliğinde kıldı. Amerika’da camilere akın eden Müslümanlar, af ve mağfiret için el kaldırdı. New Jersey’de yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını MetLife Stadyumu’nda kıldı.

Rusya, Çin ve Japonya'da da camiler doldu taştı

Yaklaşık 20 milyon Müslüman’ın yaşadığı Rusya’nın başkenti Moskova’da ise Merkez Camisi’nde Kurban Bayramı namazı kılındı. Camiye sığmayan yüzbinlerce Müslüman, caddelerde saf tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Moskova Merkez Camisi’ne çıkan bütün sokaklar, bayram namazı için trafiğe kapatıldı.

Çin’in başkenti Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi’nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar, bayram namazı için saf tuttu. Caminin tıklım tıklım dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Japonya’da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cami dolunca, bayram namazı iki kez kılındı.