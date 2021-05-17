Ümmet bizden liderlik bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin de girişimleriyle Dışişleri Bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlenen “Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı”nda konuştu. Doğu Kudüs, Batı Yaka ve Gazze’de gerginliğin artmasında İsrail’in sorumluluğu olduğunu belirten Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’da ibadet kısıtlamaları, insanların zorla evlerinden edilmeleri gibi hareketlerin mevcut duruma yol açtığını kaydetti. Çavuşoğlu, İsrail’in yapılan uyarıları duymazdan geldiğini ve böylelikle yeni bir trajedinin ortaya çıktığını dile getirerek, “Bu İsrail’in sistematik olarak yürüttüğü etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının bir parçası” diye konuştu.

BM açıklama bile yapmadı

Yasa dışı İsrail yerleşim yerleri ve Filistin halkının mülkünün yıkımlarının önemli boyutlara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bu eğilim geri çevrilmezse, iki devletli çözüm fiziksel olarak imkansız hale gelir” değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinin ise bir kez daha başarısız olduğunu, ABD’nin karşı çıkması nedeniyle bir basın açıklaması dahi kabul edemediklerini kaydetti. BM Genel Kurulunun düzenleyeceği toplantıya katılacağını belirten Çavuşoğlu, şunları dile getirdi, “Filistin halkının korunması için herkesin çaba sarf etmesi gerekiyor. İnsan Hakları Konseyi ve (İHK) UNESCO gibi platformlarda da konu takip edilecek. İHK’da bir ‘durum tespit komisyonu’ kurulabilir. Filistin’de uluslararası hukuk ihlalinin araştırılması talep edilmeli.”

Kadın ve çocuk katili İsrail

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve kendisinin birçok muhatabıyla irtibatta olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu çerçevede aynı zamanda sivil toplumun da dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. İsrail’in basın mensuplarını da hedef aldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Gazze’de hayatını kaybedenlerin yarısı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Sadece bildiriler ve açıklamalar yapamayız. Daha fazlasını yapmalıyız. Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İİT’nin de sorumluluğu büyük. BM Genel Kurulunun 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için bir uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarf etmeliyiz.” Bu mekanizmanın gönüllü ülkelerin maddi ve askeri katkılarıyla kurulabileceğini aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda İsrail’in savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini, bu bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesinin özel bir rolü olduğunu belirtti.

Türkiye her adımı atmaya hazır

Filistin’de seçimler ve uzlaşı çabalarının de aktif şekilde desteklenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları aktardı: “Bazı ahlaki pusulasını kaybedenler İsrail’e destek veriyor. Aynı kişilerin ırkçı ve İslam karşıtı politikalarla tanınmış olmaları da şaşırtıcı değil. Tarih bu kişileri yargılayacaktır. Ancak biz kendi ailemiz içinde isteksiz açıklamalar yaparsak, başkalarını nasıl eleştiririz? Bizi kim ciddiye alır?” İsrail’le normalleşme çabalarının da İsrail’i güçlendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Tutumumuz net olmalı ve insanlık ile adalete sahip çıkarak tarihin doğru tarafında yer almalıyız” vurgusunda bulundu. Çavuşoğlu, Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır” şeklinde sözlerini tamamladı.