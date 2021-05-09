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Dünya Ümmet ayağa kalktı: İslam dünyasından Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı!
Dünya

Ümmet ayağa kalktı: İslam dünyasından Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentolar Arası Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere dönük ihlallerini masaya yatırmak üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 23:51:00 - 2021-05-09 23:56:26
Ümmet ayağa kalktı: İslam dünyasından Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı!

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Filistin'in talebi doğrultusunda daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü bir toplantı düzenleneceği belirtildi.

Toplantıda, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin yanı sıra Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerini tahliye etmeye zorlanmasının, Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlara ve burada ibadet edenlere yönelik saldırıların ele alınacağı ifade edildi.

Arap Parlamentolar Arası Birliği de Ürdün'ün talebi üzerine pazartesi ya da salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Söz konusu toplantının, İsrail güçlerinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'daki ırkçı ihlallerine karşı Filistinlileri destekleyici bir tavır almak için düzenleneceği aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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