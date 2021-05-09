Ümmet ayağa kalk

Zekeriya Say / R.Ekrem Şahan

Katil İsrail, Ramazan ayında da Filistin halkına karşı zulmüne hız kesmeden devam ediyor. Filistin’deki Müslümanlara her türlü zulmü uygulayan, Mescid-i Aksa’da ibadetlere engel olan İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu. Özellikle son 5 yıldır Ramazan’da kutsal gecelerde ve bayram arifelerinde Müslümanlara katleden İsrail bu yıl da boş durmadı. Demokrasi ve insan hakları laflarını ağızlarından düşürmeyen ABD, AB ve BM katil İsrail’in uyguladığı sistematik zulme tek kelime etmedi.

Türkiye’de marjinal sol örgütlerin kışkırttığı sokak olaylarında anında canlı yayına geçen Batı medyası da, siyonist vahşilerin çağ dışı zulmünü kadrajlarının dışında tutmayı tercih etti. İslam ümmeti ise ayağa kalktı. Türkiye ve birçok ülkeden İsrail’e tepki yağdı...

Erbakan: Türkiye öncü olmalı

Saldırıya tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Biz Türkiye’nin öncülüğünde İslam alemi olarak hep birlikte ortak hareket edip, stratejik zenginliklerimizi bu zulme ve sömürüye karşı, dünya siyonizmine karşı bir yaptırım gücü olarak kullanmazsak bu felaketlerden kurtulmamız mümkün olmaz” diye konuştu. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir de, “İşgalci İsrail devleti derhal Mescid-i Aksa’yı terk etmelidir. Her zaman haklı davalarını savunan Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” açıklamasında bulundu. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise, “Halklarının çoğunluğu Müslüman olan İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya gerekli adımı atmalıdır” dedi.

Şımarık İsrail’e “dur” denilmeli

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkez (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, şunları kaydetti: “İsrail bunu son yıllarda pervasızca yapmaya başladı. Müslüman coğrafyası ve Batı dünyası sustukça, aymaz tavrını daha da artırdı. Bu suskunluk, onlara göre ‘Vaad edilmiş topraklarını’ istemeye kadar gider. İsrail’in şımarıklığına bir dur denilmelidir. Hem Müslüman dünyası hem de Batı coğrafyası İsrail’e karşı gerekli adımları atmalıdır.” Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş da, şöyle konuştu: “Mescid-i Aksa’ya saldırı, İslam’a saldırıdır. Kınıyoruz, lanetliyoruz. 100 yıldan bu yana Filistin’de işgal, soykırım ve katliamları yapmaya devam eden siyonist İsrail’in vahşeti Ramazan ayında doruğa ulaştı. Mescid-i Aksa işgalinin sona erdirilmesi için, uluslararası toplumu İsrail’e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.”

Alimler Birliği: ayaklanın

Dünya Müslüman Alimler Birliği ise, saldırıları durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu. Birliğin Başkanı Ahmed er-Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği’nin imzasıyla yayımlanan açıklamada, Arap ve İslam dünyasının liderleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve tüm ilgili tarafların, İsrail’in kutsallara yönelik saldırılarını durdurmak için gerekli etkili ve kararlı tedbirleri almak amacıyla ciddi çalışmalarının zorunlu olduğu kaydedildi. Birliğin açıklamasında, “Birlik olarak, Kudüs halkının kararlı duruşunu selamlıyoruz ve bunu desteklemek için Filistin içinden ve dışından halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulunuyoruz” denildi. Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden, İsrail’in saldırılarını kınamayla yetinmeyip fiili adımlar atmaları istendi.