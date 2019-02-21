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Ümmet Akın’dan Efelerli çiftçilere müjde

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, mazot, gübre, yem bitkileri ve hububat desteklemelerinin 22 Şubat’ta başlayacağının müjdesini verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:51
Ümmet Akın’dan Efelerli çiftçilere müjde

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, mazot, gübre, yem bitkileri ve hububat desteklemelerinin 22 Şubat’ta başlayacağının müjdesini verdi. Akın, “Toplam 6 bin 31 üreticiye 8 milyon 878 bin 396 lira destekleme verilecek” dedi. Geçtiğimiz günlerde Aydın ziyaretinde ‘Çiftçimize borcumuz kalmayacak, bütün desteklemelerimizi Şubat ve Mart aylarında ödeyeceğiz” müjdesini veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin bu müjdesi Efeler’de 22 Şubat Cuma günü hayata geçiyor. Bu kapsamda mazot, gübre, yem bitkileri ve hububat destekleri kimlik ve vergi numaralarının son hanesine göre dağıtılmaya başlanacak.


T.C. kimlik numarasının sonu 8 ile vergi kimlik numarasının sonu 1-3-5-7-8-9’la biten üreticilere 22 Şubat Cuma günü, kimlik ve vergi numarasının sonu 4-6 ile biten üreticilere 1 Mart Cuma günü, kimlik ve vergi numarasının sonu 0-2 ile biten üreticilere de destekleme paraları 8 Mart Cuma günü saat 18.00’den sonra yatırılacak.Efeler ’de desteklemeler kapsamında mazot gübre desteği olarak 4 bin 562 üreticiye 4 milyon 720 bin 705 lira, yem bitkileri desteği olarak bin 61 üreticiye 3 milyon 868 bin 92 lira, hububat desteği olarak 408 üreticiye 289 bin 599 lira ödeme yapılacak.


Yapılacak desteklemelerin çiftçiyi büyük oranda rahatlatacağını ifade eden Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yatırılan paraları çiftçinin sonuna kadar hak ettiği belirtti.


Üreticinin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getiren Akın, “Ben de Ziraat Odası başkanlığı döneminden bildiğim gibi bu desteklemeler çiftçimize can suyu niteliğindedir. Bu kapsamda hükümetimizin çiftçilerimize olan borcunu ödemeye başlayacak olması da çok sevindirici. Biliyorum ki üreticimiz bu desteklemeler ayakta kalıyor. Çiftçimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üreticimiz tarlalarından ve bahçelerinden nice nice bereketli mahsuller alır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:51
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