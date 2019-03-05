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Ümmet Akın seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, ziyaretleri kapsamında Serçeköy ve Emirdoğan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 13:17
Ümmet Akın seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, ziyaretleri kapsamında Serçeköy ve Emirdoğan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

 

Yerel seçimlere sayılı günler kala Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, çalışmalarını aralıksız bir şekilde gece gündüz sürdürüyor.

 

Serçeköy ve Emirdoğan Mahallesi sakinleri Akın’ı çoşkulu kalabalık ile karşılarken, Cumhur İttifakı’nın Efeler’de fark ile seçimi kazanacağını ifade ettiler ve Ümmet Akın’a şimdiden belediye başkanlığının hayırlı, uğurlu olmasını dilediler.

 

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmasında, "Bizler Allah’ın izniyle ve siz değerli mahalle sakinlerimizin bizlere göstermiş olduğu teveccühle 1 Nisan’dan itibaren hizmet atağına geçerek taleplerinizi bir bir yerine getireceğiz.

 

Aydın Büyükşehir’de Mustafa Savaş beyfendiye, Efelerde de bana destek vereceğinizden hiç şüphem yok. Mustafa Savaş bey ile Aydın ve tüm ilçelerimiz hizmete doyacak. Özlem Çerçioğlu’nun yapamadığı hizmetleri Mustafa bey en kısa sürede hayata geçirerek bu hizmet hasretini sonlandıracak. Bizlere göstermiş olduğunuz sıcak ve coşkulu karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

 

Öte yandan Akın’a ziyaretler esnasında Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay, Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Edeviye Bozkurt, Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:17
  1. Aydın
  2. doğa

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