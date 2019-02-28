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Ümmet Akın; “Efeler halkımızın hizmetkarı olacağız”

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; Efeler ilçe ve mahalle halkı ile buluşmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:29
Ümmet Akın; “Efeler halkımızın hizmetkarı olacağız”

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; Efeler ilçe ve mahalle halkı ile buluşmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Ümmet Akın gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler kapsamında Kurtuluş ve Güzelhisar Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akın, mahalle sakinleri ve esnaflara 1 Nisan’dan sonra güçlü kadrosu ile Efeler için yapacak oldukları projeleri anlatıyor aynı zamanda vatandaşların taleplerini dinliyor.


Mahalle sakinleri ve esnaflar 1 Nisan’dan itibaren Efeler Belediyesi’nin Ümmet Akın ile hizmet atağına geçeceğinden hiç şüphemiz yok diyorlar.


Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ziyaretler esnasında yapmış olduğu açıklamasında; ”Bizler güçlü kadromuz ile Efeler ilçemize hizmet için yola çıktık siz değerli ilçe halkımızın sorunlarını dinleyerek ve yapacağımız projeleri sizlerle paylaşmak bizi gururlandırıyor.


Seccademizle, Kur-an ile Cumhur İttifakı’mızla birlikte 31 Mart’ta gümbür gümbür geliyoruz. İnanın sizlerin bu coşkusu, birlik ve beraberliğinizden, dosta güven düşmana korku veren samimiyetiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz gün bu makamda olduğumuz sürece insan ayrımı yapmayacağız dedik. Tek bir hedefimiz var dedik; bayrağını seven, ülkesi için canını veren, yeri geldiğinde düşünmeden göğsünü siper eden her görüşten insanın başımızın üstünde yeri var ve bu hep böyle olacak. Sizlere buradan bir kez daha söz veriyorum. Uyumayacağız, yorulmayacağız, tek hedefimiz olan Efeler ’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetkarı olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:29
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