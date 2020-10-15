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Aktüel Ummanlı heyetten Mescid-i Aksa'ya olaylı ziyaret
Aktüel

Ummanlı heyetten Mescid-i Aksa'ya olaylı ziyaret

İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden heyete tepki gösteren 3 Filistinli gözaltına alındı, 2 Filistinli de Harem-i Şerif'ten uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:51:19 -
Ummanlı heyetten Mescid-i Aksa'ya olaylı ziyaret

KUDÜS (AA) - Ummanlı bir heyet işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyarette bulundu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, akşam vaktine doğru 10 kişilik Ummanlı bir heyetin İsrail polisinin korumasında Silsile Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini belirtti.

Kubbetu's Sahra'ya yönelen heyete Mescid-i Aksa'da bulunan bazı Filistinlilerin tepki gösterdiğini ifade eden yetkili, heyetin Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi'nde namaz kıldıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığını kaydetti.

Aynı yetkili, İsrail polisinin, Ummanlı heyete tepki gösteren 3 Filistinliyi gözaltına aldığı, iki Filistinliyi de Harem-i Şerif'ten uzaklaştırdığını aktararak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'den de heyetlerin ziyaretlerinin beklendiğini söyledi.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos’ta BAE ile 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail’in barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmiş oldu.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman, Sudan ve Suudi Arabistan var.

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