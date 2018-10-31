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Umman'dan sonra bir ülke daha! Gizli görüşme yaptılar

Terör devleti İsrail, Umman'dan sonra bölgedeki başka bir ülke olan Bahreyn ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:33
Umman'dan sonra bir ülke daha! Gizli görüşme yaptılar

Siyonist İsrail Rejimi ile Bahreyn arasındaki gizli görüşmelerin resmi hale getirilmesi için çalışmaların yürütüldüğü iddia edildi.

Siyonist İsrail Rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail'in diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Netanyahu’nun Umman’a gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Siyonist İsrail Rejimi Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmişti.

Arap devletleriyle yakınlaşma sürüyor

Netanyahu ve Miri Regev’in ziyaretleri sonrasında Umman ve BAE’ye Müslümanlar tarafından yoğun tepki gösterilirken Siyonist İsrail Rejimi medyasında dikkat çeken bir iddia yer aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Siyonist İsrail Rejimi ile Bahreyn arasındaki gizli görüşmelerin resmi hale getirilmesi için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Siyonist İsrail’in ABD’nin Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçladığı Yüzyılın Anlaşması çerçevesinde Arap devletleriyle ilişkilerini geliştirdiğinin kaydedildiği haberde, İsrail’in Bahreyn ile ilişkilerini açıkça gerçekleştirmeye başlaması ve Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Bahreyn’in başkenti Manama’yı ziyaret etmesinin planlandığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:33
  1. İsrail
  2. Umman
  3. Bahreyn

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