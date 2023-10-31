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Gündem Umman'dan İsrail açıklaması! 'Yargılanmalılar'
Gündem

Umman'dan İsrail açıklaması! 'Yargılanmalılar'

Yeniakit Publisher
2023-10-31 19:07:00 -
Umman'dan İsrail açıklaması! 'Yargılanmalılar'

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, katil İsrail'e 'yargılanmalılar' tepkisini gösterdi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, resmi haber ajansı ONA'ya konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bağımsız uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Ummanlı Bakan,  dünya kamuoyounun İsrail'in işlediği ihlallere ve Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi için devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Ülkesinin diyaloğa dayalı siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Busaidi, nihai çözümün ancak "barışçıl yollarla" sağlanabileceğini dile getirdi.

Umman Dışişleri Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle şiddetin bir çözüm olmadığına inanıyorum. Bunu şiddetle kınıyoruz. Nitekim bunun kurbanı çocuklar ve kadınlar oluyor. Geçmiş tarihi tecrübelere bakıldığında Filistin-İsrail sorununa askeri bir çözüm bulmanın mümkün olmadığını görüyoruz. İşgale direnen hareketler ya da örgütler var, bu onların meşru hakkıdır." diye konuştu.İsrail'in sivilleri hedef alan tepkisinin son derece orantısız ve aşırı olduğuna dikkati çeken Busaidi, "Bu noktada, Filistin halkının da kendini savunma hakkına sahip olduğunu unutmamalıyız. Meşru müdafaa, soykırımı veya toplu cezalandırmayı ve masum sivillerin hedef alınmasını haklı çıkarmaz. İnsani yardımları engellemek uluslararası hukuka göre suçtur."
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