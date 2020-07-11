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Aktüel

Umman ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:01:04 -
Umman ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 248'e, Filistin'de 32'ye yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 1083 yeni vaka tespit edildi. İyileşen kişi sayısı ise 1030 oldu.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 248'e, vakalar 54 bin 697'ye çıktı. İyileşenlerin toplam sayısı ise 35 bin 255'e ulaştı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ülkedeki toplam ölü sayısı 32'ye çıktı.

Ülkede toplam vaka sayısı 463 artışla 6 bin 688'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı ise 829'a ulaştı.

Açıklamada El-Halil'in 328 yeni vakayla işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en çok vakanın tespit edildiği kent olduğu bilgisine de yer verildi.

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