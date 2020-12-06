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Aktüel Umman, devlete ait yeni bir petrol şirketi kurdu
Aktüel

Umman, devlete ait yeni bir petrol şirketi kurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:52:39 -
Umman, devlete ait yeni bir petrol şirketi kurdu

MUSKAT (AA) - Umman'da devlete ait yeni bir petrol şirketi kurulduğu açıklandı.

Umman haber ajansı ONA'nın haberine göre, Sultan Heysem bin Tarık tarafından çıkarılan kararnameyle "Umman Enerji Geliştirme Şirketi" ismiyle hükümete bağlı yeni bir şirket kurulması kararı alındı.

Haberde söz konusu şirketin, Muskat makamlarının ülkedeki en büyük petrol imtiyaz alanından faydalanmak için kredi alabilme çabaları çerçevesinde kurulduğu kaydedildi.

Kararnameye göre yeni şirketin, 6. blok sahasıyla ilgili petrol anlaşmalarında hisseye sahip olacağı ve bu anlaşmalar uyarınca Umman'daki hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerini üstleneceği belirtildi.

Şirketin yetkileri arasında fon toplamak, kefil olmak, sukuk çıkarmak, herhangi bir menkul kıymetler borsasına kote olmak veya kottan çıkmak yer alıyor.

Bazı medya organlarında ekim ayında, yüksek bütçe açığını finanse etmeye çalışan Umman'ın 6. blok sahasındaki yüzde 60'lık hissesini, Umman Petrol Geliştirme Şirketi'nden yeni bir şirkete devretmeyi planlandığına ve 2021'in ilk yarısında 3 milyar dolar tahvil ihraç etmeye çalışacağına ilişkin haberler yer almıştı.

Bloomberg'e göre, 6. blok sahası, günlük 650 bin varil üretim kapasitesiyle Orta Doğu'nun en büyük ham petrol sahalarından biri olarak biliniyor. Dünya enerji devi Hollandalı Royal Dutch Shell Şirketinin bu sahanın yüzde 34'üne, Fransız petrol şirketi Total'in yüzde 4'üne ve Tayland merkezli Partex şirketinin ise yüzde 2'sine sahip olduğu belirtiliyor.

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