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Gündem Ümitcan Uygun'un ağabeyine soğuk duş!
Gündem

Ümitcan Uygun'un ağabeyine soğuk duş!

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 21:50:00 - 2021-08-06 21:57:21
Ümitcan Uygun'un ağabeyine soğuk duş!

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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