Türkiye Ümitcan Uygun ismini ilk defa Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi olarak duymuştu. Geçtiğimiz aylarda tutuklanan Uygun, serbest bırakılmasında kısa bir süre sonra adı başka bir şüpheli ölüme adı karıştı. İşte merak edilen haberin detayı…

Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun son dakika gelişmesi

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu’nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu’nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu’nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu’nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi.

Gözaltında bulunan Furkan G. ise "Sabah ezanından sonra Ümitcan, Esra'yı odaya götürdü. Esra ile konuşuyorlardı yani Esra baygın ya da uyur vaziyette değildi" ifadesini verdi.

Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan bir diğer isim Dilan C.'nin de ifadesi ortaya çıktı.

Dilan C. ''Uyandığımda bir işim vardı, bunu söylemek için Esra'nın odasına gittim. Esra'ya seslendim ama uyanmadı. Esra’yı öyle görünce korktum'' dedi. Dilan C. daha sonra aradıkları Ümitcan Uygun'un kendilerine "Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin" dediğini öne sürdü.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.