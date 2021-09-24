Ümitcan Uygun ne kadar ceza aldı? Ümitcan Uygun ne kadar hapiste yapacak?
Müge Anlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme Ümitcan Uygun hakkındaki kararını verdi. Ümitcan Uygun ne kadar ceza aldı? Ümitcan Uygun ne kadar hapiste yapacak?
Müge Anlı, Ümitcan Uygun'un, ağabeyi Burak Uygun ve akrabası Erol Uygun'un hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştı. Bu kapsamda soluğu savcılıkta alan Müge Anlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sabah'ın haberine göre mahkeme yaptığı yargılama sonucunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı. mitcan Uygun'una ait Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda "Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım" ifadeleri kullanılmıştı.