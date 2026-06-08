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Ekonomi Fındık para basıyor
Ekonomi

Fındık para basıyor

Yeniakit Publisher
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Fındık para basıyor

​​​​​​​Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre; Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir sağladı.

Türkiye, yılın ilk beş ayında fındık ihracatından yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir elde etti.

​​​​​​​Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

 

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 86 bin 930 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 198 milyon 258 dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 125 bin 203 ton fındık ihracatından, 1 milyar 30 milyon 6 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

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