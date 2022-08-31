Ümit Tarhan kim öldürüldü mü? Terörist Ümit Tarhan nerede öldürüldü?

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

A Haber muhabiri Barış Türek, MİT'in düzenlediği operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı. Türek, "PKK'nın özel güç mensuplarına saldırı/sabotaj eğitimlerinin verildiği akademilerin sorumlusu Rezan Ahmet Kot isimli Ümit Tarhan, MİT'in Irak Duho/Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyon için MİT çok büyük hazırlık yaptı. MİT, Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren gözetim altına aldı ve takip etti. Ülkemize yönelik eylemlere katıldığı, patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimlerini bizzat verdiği tespitler üzerine etkisiz hale getirilerek kritik hedefler listesine dahil edildi. Saha ajanları görevlendirildi. Bu şahıs takip edildi. Operasyon için en uygun zaman beklendi ve Ümit Tarhan'ın Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Tarhan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi" dedi.