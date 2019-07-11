Ümit Sonkol, Denizli Basket ile anlaştı Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deneyimli basketbolcu Ümit Sonkol ile anlaştı.

Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deneyimli basketbolcu Ümit Sonkol ile anlaştı.

Türkiye Basketbol Ligi’nin yeni takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kadrosunu Ümit Sonkol ile güçlendirdi. 2.03 boyundaki uzun forvet olan Sonkol, kariyerinde daha önce Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Bornova Belediyespor, Aliağa Petkim, Tofaş, Best Balıkesir, Bahçeşehir Koleji ve son olarak Karesisporoynadı.

Deneyimli basketbolcu, geçtiğimiz sezonu 11.2 sayı, 7.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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