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Spor

Ümit Öztürk’ün Kayserispor karnesi

Hakem Ümit Öztürk, 12.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:29:21 -
Ümit Öztürk’ün Kayserispor karnesi

Hakem Ümit Öztürk, 12. kez Hes Kablo Kayserispor’un maçında düdük çalacak.


Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, Merkez Hakem Kurulu tarafından yarın Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Gençlerbirliği maçına atandı. Orta hakem olarak görev yapacak olan Ümit Öztürk, bugüne kadar 11 kez Kayserispor maçında düdük çaldı. 10 kez Süper Lig’de 1 kez de Türkiye Kupası’nda düdük çalan Ümit Öztürk’ün yönettiği bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 7 mağlubiyet elde ederken 1 kez de berabere kaldı. Kayserispor, Ümit Öztürk’ün yönettiği maçlarda 1 kez sahasında 2 kez de deplasmanda kazandı. Ümit Öztürk’ün yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri:


Kayserispor-Bursaspor 2-1


Alanyaspor-Kayserispor 3-0


Kayserispor-Fenerbahçe 0-3


Kasımpaşa-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Malatyaspor 0-1


Osmanlıspor-Kayserispor 0-1


Kayserispor-Fenerbahçe 0-5


Fenerbahçe-Kayserispor 2-3


Kayserispor-Galatasaray 0-3


Beşiktaş-Kayserispor 4-1


Fenerbahçe-Kayserispor 2-0 (Kupa)

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