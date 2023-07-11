Ümit Özdağ'ın Suriye hayali suya düştü

Bu hafta içinde Suriye'ye gitmesi beklenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın vizesinin iptal edildiği öne sürüldü. Özdağ, "Suriye'ye gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye gidecekti

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yaptığı açıklamalarda sığınmacıları ülkelerine "Zafer Turizm" ile göndereceğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz haziran ayının sonunda Suriye'ye gideceğini duyurmuştu. Bu hafta içinde Suriye'nin Şam ve Lazkiye kentlerinde temaslarda bulunması beklenen Ümit Özdağ ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Vizesi iptal edildi

Suriye yönetiminin Özdağ'ın vizesini iptal ederek ülkeye girişine izin vermediği öne sürüldü. Konuya ilişkin Halk Tv'ye konuşan Ümit Özdağ, "Suriye'ye gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise, "Net bir bilgim yok. Genel başkan ile henüz görüşmedim. Ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir" dedi.

Haftalar öncesinden duyurdu

Ümit Özdağ geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ; Suriye'ye gideceğini, "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam'ı ziyaret edeceğiz. Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam'da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye'ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" demişti.

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