Ümit Özdağ'ın şoke eden videosu ortaya çıktı! 'Yalan nasıl söylenir?' eğitimi vermiş
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı kimliği ile yaptığı bir konuşmada, gerçek olmayan bilginin kamuoyuna nasıl gerçekmiş gibi aşılanacağını öğrettiği ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
Ülkelerinde iç karşıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşları "ırkçı" söylemlerle hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "yalan bilgiyi yayma" üzerine eğitim verdiği konuşması ortaya çıktı.
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı kimliği ile konuşan Özdağ, videoda, "Kamuoyu ayda petrol olduğuna nasıl inandırılır?" sorusuna ilişkin aşama aşama yapılması gerekenleri anlatıyor.
Ortaya çıkan yalan eğitimi videosu, sosyal medyada, "Ümit Özdağ eğitilmiş birisi" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.