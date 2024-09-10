Ümit Özdağ'ın provokasyonu yalan çıktı! DDM gerçekleri açıkladı

DMM'den yapılan açıklamada, Fethiye'de iki grup arasındaki kavga ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların kamuoyunu manipüle etme amaçlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "7 Eylül 2024 tarihinde Muğla ili Fethiye ilçesi Ölüdeniz'de iki grup arasında park yeri anlaşmazlığından dolayı çıkan tartışma büyümüş ve iki tarafa mensup yaklaşık 50 kişinin de müdahil olmasıyla kavgaya dönüşmüştür. Jandarma ekiplerinin anında müdahalesi sonucu olaya karışan 24 şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir.

Bahse konu olayın iddiaların aksine etnik, siyasi veya ideolojik bir bağlantısının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."