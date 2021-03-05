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Siyaset Ümit Özdağ’ın partisinin ismi ne, partinin logosu ne?
Siyaset

Ümit Özdağ’ın partisinin ismi ne, partinin logosu ne?

İYİ Parti’den bomba açıklamalar yaparak istifa eden Ümit Özdağ’ın kuracağını açıkladığı yeni parti heyecan uyandırdı. Ümit Özdağ'ın partiyi CHP’den ayrılan Muharrem İnce’den daha erken kuracağını ve Adana milletvekili İsmail Koncuk'un, partinin kuruluş hazırlıklarını gerçekleştirdiğini söyledi. Peki Ümit Özdağ partiyi ne zaman kuruyor? Ümit Özdağ’ın partisinin ismi ne, partinin logosu ne?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 14:28:00 - 2021-03-05 14:31:00
Ümit Özdağ’ın partisinin ismi ne, partinin logosu ne?

İYİ Parti'den ihraç kararı, 'ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı olduğu' gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilen Ümit Özdağ'ın yeni parti kurmak için Muharrem İnce’den bile daha erken davranacağı konuşuluyor. Ümit Özdağ TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener ve İYİ Parti'yi sert sözlerle eleştirerek istifa ettiğini açıkladı. Abdülkadir Selvi, Ümit Özdağ’ın istifa sonrası kendisiyle konuştuğunu söyledi ve bu konuya ilişkin köşesinde şunları yazdı: "Ümit Özdağ’la İYİ Parti’den istifasını açıkladığı basın toplantısından sonra konuştum. 'Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz' dedi. Partinin kuruluşunda yer almasını istediği bazı isimlerle zaten görüşmelere başlamış. İsim konusunda bir ipucu vermesini istedim. Yanaşmadı. Ama partinin isminin başında ya da ortasında mutlaka 'milliyetçi' ibaresinin bulunacağını daha önce söylemişti."

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