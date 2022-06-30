Ümit Özdağ’ın partisinde neler olmuş neler! Tesettürlüyü havuza almayana ödül

İzmir'in Dikili'de bir site yöneticisi, başörtülü bir kadının haşemayla sitenin havuzuna girmesine mani olmuştu.

Siteden villa kiralayan Harun Çetin'in kendi cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, site yöneticisinin Çetin'i tehdit ettiği anlar da yer almıştı. Yöneticinin havuza girerseniz sonuçlarına katlanırsınız, şeklindeki sözleri büyük tepki çekmişti.

Yöneticinin yanında, ona destek veren beyaz atletli bir şahıs görülmüştü. O şahsın isminin Atakan Tatlı olduğu öğrenildi.

Atakan Tatlı'nın, Zafer Partisi ile ilişkisi ortaya çıktı. Başörtü karşıtı Tatlı'nın, ırkçı Zafer Partisi tarafından yönetici olarak atandığı belirlendi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Zafer Partisi İstanbul Kartal kurucu ilçe başkanı Atakan Tatlı atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.