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Gündem Ümit Özdağ'ın neferleri harekete geçti! İsrail'e 'gönüllü askerlik' başvurusu
Gündem

Ümit Özdağ'ın neferleri harekete geçti! İsrail'e 'gönüllü askerlik' başvurusu

Yeniakit Publisher
2023-10-10 18:34:00 - 2023-10-10 18:45:30
Ümit Özdağ'ın neferleri harekete geçti! İsrail'e 'gönüllü askerlik' başvurusu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşı İsrail'e destek veren ve kendisinin 'Türk' olduğunu belirten 23 yaşındaki şahıs, İsrail ordusuna katılmak üzere İsrail Büyükelçiliği'ne mail attı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, siyonist rejim tarafından işgal edilen topraklarını geri almak, kadın-çocuk demeden Filistinlilere yapılan zulme 'dur' demek için 7 Ekim sabahı harekete geçti.

75 yıllık tarihlerinde hiç bu şekilde kapsamlı ve planlı bir operasyonla karşılaşmayan İsrail, hayatının şokunu yaşarken, dünya da gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Amerika ve Avrupa'dan İsrail'e destek

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve birçok Avrupa ülkelerinden işgalci İsrail'e destek mesajları yağarken ülkemizdeki İsrail seviciler de gayrimüslimlerden geri durmadı. Yıllardır dünyanın gözü önünde zulme uğrayan Filistinli masum siviller için hayatlarında bir kez bile mesaj atmayan güruh, eli silahlı terörist İsraillilerin ölümüne ağıt yaktı.

Filistin zulmüne sessiz kalanlar İsraillilere ağladı

Suriye başta olmak üzere Müslüman ülkelerden Türkiye'ye gelen mültecilere karşı düşmanlık tohumu eken ırkçılar, aynı düşmanlıklarını bu kez de Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için gösterdi.

Ümit Özdağ'a yakın sosyal medya hesaplarından tek tek İsrail'e destek mesajları atılıp, Hamas'a tepki gösterildi. Hatta o kadar ileri gidildi ki, 23 yaşındaki bir kişi, Filistin'e karşı İsrail ordusunda görev almayı bile teklif etti.
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Kendisinin Türk olduğunu belirten şahıs İsrail ordusuna katılmak üzere İsrail Büyükelçiliği'ne mail attı.

İşte o mail:

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