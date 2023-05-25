Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı içindeki ilk icraatı! Sandık provokasyonu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı, Erdoğan düşmanlığı sebebi ile birleşen bütün partileri memnun eden Ümit Özdağ, ilk icraatını en iyi bildiği alanda yaptı.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Özdağ, FETÖ-PKK ve CHP'li trol hesapların 14 Mayıs'ta başlattıkları sandık provokasyonuna destek verdi.

Kazanacaklarını iddia eden Özdağ, "Seçim sandığı üzerinde denetim kurarsanız kaybederler." dedi.

Özdağ CHP seçmenini kışkırtan sözlerine şöyle devam etti: 2019'da AK Parti İstanbul'da kaybetti. Çünkü seçim sandıklarında denetim vardı. Yine kaybedecekler. Sandığa herkes sandığa sahip çıkacak. Burada sahtekarlık yapmak daha zor. Birçok parti yok, iki kişi var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO