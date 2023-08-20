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Gündem Ümit Özdağ'ın Meşale Hareketi'nden Halil Konakcı Hoca ahlaksız hakaret!
Gündem

Ümit Özdağ'ın Meşale Hareketi'nden Halil Konakcı Hoca ahlaksız hakaret!

Yeniakit Publisher
2023-08-20 22:33:00 -
Ümit Özdağ'ın Meşale Hareketi'nden Halil Konakcı Hoca ahlaksız hakaret!

Irkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne bağlı Meşale Hareketi adlı grup, Twitter hesabından Halil Konakcı Hoca'ya ağır hakarette bulundu.

Halil Konakcı'nın sözlerini çarpıtarak hedefe koyan ve Konakcı Hoca'yı İstiklal Mahkemeleri'nde yargılamayı hayal eden darbecilerin torunu Ümit Özdağ'ın holiganları Konakcı Hoca'ya hakaret etmeyi sürdürüyor.

Zafer Partisi'ne bağlı Meşale Hareketi adlı grup, Halil Konakcı Hoca'ya, Neyzen Tevfik'e ait olduğu iddia edilen mısralarla hakaretler savurdu.

Meşale Hareketi adlı gurubn hesabından yapılan çirkin paylaşım şöyle:

İşgaldeki hali sakın unutma,
Atatürk'e dil uzatma sebepsiz.
Sen anandan yine çıkardın amma,
Baban kimdi bilemezdin şerefsiz.


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