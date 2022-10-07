Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Ali Sadun Engin, Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi, Adnan Oktar suç örgütünün İsrail imamı Ali Sadun Engin gözaltına alındı. 4 senedir aranan Engin’in Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydediliyor. Jandarma ekipleri tarafından Çanakkale’de yakalanan Engin, İstanbul’a getirildi.
Ali Sadun Engin‘in, Temmuz 2018’de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyon sırasında örgüt evinden kaçtığı öne sürülmüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi olduğu ortaya çıkan Engin, 4 yıldır örgüt soruşturması kapsamında firari şüpheli olarak aranıyordu.
İSTANBUL EMNİYETİNDE
Ali Sadun Engin, 5 Ekim akşamı saat 20.10’da Çanakkale merkez ilçesi Güzelyalı Köyü mevkiinde merkez ilçe Erenköy Jandarma Karakolu Komutanlığı görevlilerince yakalandı. Yunanistan’a kaçmayı planladığı öne sürülen Engin, jandarma görevlilerince gözaltına alındı.
Çanakkale’den İstanbul’a getirilen Engin, İstanbul Emniyetinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tutuluyor.
ADLİYEYE ÇIKARILACAK
Emniyetteki işlemlerinin ardından Engin’in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Ali Sadun Engin, Adnan Oktar suç örgütünde, biri eşit olmayan çocuk yaşta kız olmak üzere, iki ayrı cinsel istismar ile suçlanıyor.