Ümit Özdağ’ın kafasına taş mı düştü? Cemaatlere ve tarikatlara övgü dolu sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı programda "Tüm cemaat ve tarikatları suçlamak, kapatmak doğru olmaz. Milli olan ve bu ülke için canını verecek tarikatlar, cemaatler de var" dedi.

Mültecilere yönelik açıklamalarıyla milleti kışkırtarak provokasyonların önünü açan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Veryansın Tv Youtube kanalında Erdem Atay'ın sorularını yanıtladı. Tarikat ve cemaatleri de hedef alan söylemlerde bulunan Özdağ bu kez yaptığı açıklama ile şaşırttı.

"Cemaat tarikatların milli olanları da var"

“Milli cemaatler de var” diyen Özdağ, şunları söyledi:

"Bütün cemaat ve tarikatları da emperyalizmin hizmetinde diye adlandırmak doğru değil. Milli olanlar da var. Türkiye'nin birliği ve dirliği için canını verecek olan cemaat ve tarikat mensupları da var."