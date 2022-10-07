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Siyaset Ümit Özdağ'ın ırkçılığına artık tahammül edemiyorlar! Şoke eden bir istifa daha
Siyaset

Ümit Özdağ'ın ırkçılığına artık tahammül edemiyorlar! Şoke eden bir istifa daha

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can ve Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam'dan sonra, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk de partisindeki görevlerinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 19:04:00 -
Ümit Özdağ'ın ırkçılığına artık tahammül edemiyorlar! Şoke eden bir istifa daha

 Yeniakit.com.tr 

Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinde art arda yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.

Patır patır döküldüler

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

“Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum." diyen Türk, açıklamasına şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla...

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