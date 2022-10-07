Ümit Özdağ'ın ırkçılığına artık tahammül edemiyorlar! Şoke eden bir istifa daha
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can ve Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam'dan sonra, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk de partisindeki görevlerinden istifa etti.
Yeniakit.com.tr
Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinde art arda yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.
Patır patır döküldüler
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
“Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum." diyen Türk, açıklamasına şöyle devam etti:
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla...