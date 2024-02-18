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Gündem Ümit Özdağ'ın İliç provokasyonuna mahkeme engeli!
Gündem

Ümit Özdağ'ın İliç provokasyonuna mahkeme engeli!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 21:33:00 -
Ümit Özdağ'ın İliç provokasyonuna mahkeme engeli!

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İliç provokasyonuna ilişkin paylaşımlarının da olduğu 45 mesaja erişim engeli getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebiyle Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Özdağ'ın da aralarında olduğu İliç'le ilgili yapılan provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili harekete geçti.

Özdağ'ın 3 mesajıyla birlikte 45 paylaşıma erişim engeli getirildi.

Gelişmeyi İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu. İFÖD'ün mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Erzincan'daki altın madeni faciasıyla ilgili 45 sosyal medya paylaşımı, Emniyet Genel Müdürlüğünün talebiyle, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 8. SCH'nin 14 Şubat 2024 tarihli ve 2024/1533 sayılı kararıyla erişime engellendi."


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