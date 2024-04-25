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Gündem Ümit Özdağ'ın beslemesi Erdi Can Yıldız'dan Akit Medya'ya skandal tehdit!
Gündem

Ümit Özdağ'ın beslemesi Erdi Can Yıldız'dan Akit Medya'ya skandal tehdit!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 19:39:00 - 2024-04-25 19:45:08
Ümit Özdağ'ın beslemesi Erdi Can Yıldız'dan Akit Medya'ya skandal tehdit!

Zafer Partili Ümit Özdağ'ın beslemelerinden partinin geçtiğimiz dönem milletvekili Erdi Can Yıldız, Akit Medya'yı skandal sözlerle tehdit etti.

Sosyal medya hesabından Üzerinde Mustafa Kemal fotoğrafı olan bir görsel paylaştı.

Erdi Can Yıldız, mesajında, "Bir zamanlar Yeni Akit Binası karşısına astığımız pankart. Geçerliliğini hala koruyor." dedi.

Irkçı Ümit Özdağ'ın beslemesi olduğu bilinen Erdi Can Yıldız, milletvekilliği genel seçiminde Zafer Partisi'nin Ardahan 1. sıra adayı olmuştu.


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