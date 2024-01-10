Ümit Özdağ'ın beslemelerinin yönettiği Muhalif Gençlik hesabı kapatıldı!
Ümit Özdağ'ın beslemeleri tarafından yönetilen Muhalif Gençlik adlı Twitter hesabı askıya alındı.
Sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla şiddeti körükleyen Muhalif Gençlik adlı Twitter hesabı askıya alındı.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, hesabın kapatılma kararına ilişkin açıklamasında 'Zehir saçıyordu' dedi.
Ümit Özdağ'ın beslemeleri tarafından yönetilen hesap, son olarak Tevhid sancağı taşıdığı gerekçesiyle İsmail Aydemir'in darbedildiği gün skandal bir paylaşım yapmıştı.
Muhalif Gençlik adlı hesabın paylaşımında, Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin şehadetine ilişkin ahlaksızca ifadeler kullanılmıştı.
Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem'in bıçaklanmasından sonra Muhalif Gençlik'in söz konusu skandal paylaşımları halkı provoke etmesi sebebiyle gündeme gelmişti.
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