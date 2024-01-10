  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den emekli maaşı bombası

Almanya, Suudi Arabistan’a ambargo uyguluyordu! 150 adet IRIS-T füzesi için onay verdi!

Maskelerinizi takın... Acile başvurular en az yüzde 50 arttı... Hızla yayılıyor

Abdulkadir Selvi'ye ettiğin hakaretten sonra da ağlamak yok Altaylı!

Ali Koç'a uyarı niteliğinde bir karar: Bir Valencia kadar olamadınız Ali Koç!

Yeni bir dünya savaşının mesajı! O ülkeden silahlanma açıklaması: Çok yakında göreceksiniz!

Soner Yalçın ifşa etti! Meğer Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyon dolarlık ilişkileri varmış!

Dev projede yatırım için ilk adım atıldı: Hatay'ın başına talih kuşu konacak! Uraloğlu ilan etti, mesaiye başladı

Petrol zengini Suudi Arabistan ülkesi açıkladı: 2,5 trilyon dolarlık işlenmemiş madenimiz var

Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki o ilimiz ile dünyanın 5'inci en yüksek barajı olacak! Tarihi Barajı’nda sona gelindi
Gündem Ümit Özdağ'ın beslemelerinin yönettiği Muhalif Gençlik hesabı kapatıldı!
Gündem

Ümit Özdağ'ın beslemelerinin yönettiği Muhalif Gençlik hesabı kapatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 23:25:00 -
Ümit Özdağ'ın beslemelerinin yönettiği Muhalif Gençlik hesabı kapatıldı!

Ümit Özdağ'ın beslemeleri tarafından yönetilen Muhalif Gençlik adlı Twitter hesabı askıya alındı.

Sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla şiddeti körükleyen Muhalif Gençlik adlı Twitter hesabı askıya alındı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, hesabın kapatılma kararına ilişkin açıklamasında 'Zehir saçıyordu' dedi.

Ümit Özdağ'ın beslemeleri tarafından yönetilen hesap, son olarak Tevhid sancağı taşıdığı gerekçesiyle İsmail Aydemir'in darbedildiği gün skandal bir paylaşım yapmıştı.

Muhalif Gençlik adlı hesabın paylaşımında, Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin şehadetine ilişkin ahlaksızca ifadeler kullanılmıştı.

Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem'in bıçaklanmasından sonra Muhalif Gençlik'in söz konusu skandal paylaşımları halkı provoke etmesi sebebiyle gündeme gelmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!
'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!

Gündem

'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Gündem

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'
Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Gündem

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!
Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Siyaset

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23