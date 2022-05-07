Ümit Özdağ'ın Bakan Bozdağ'ın Süleyman Soylu'ya desteğini hazmedemedi! Bakan Bozdağ'a çirkin suçlama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyareteni hazmedemeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Bozdağ'ı çirkin suçlamalarla hedef gösterdi.
Yeniakit.com.tr
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı binası önündeki provokasyonundan sonra Süleyman Soylu'ya destek ziyaretinde bulundu.
Bakan Bozdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğini hazmedemeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Bozdağ'ı çirkin ifadelerle hedef aldı.
"FETÖ kumpaslarının müthiş adaletsizlik bakanı da sahaya inmiş." diyerek çirkin suçlamalarda bulunan Özdağ, Bozdağ'ın Türk ordusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile FETÖ tuzağı kurduğunu söyleyecek kadar çirkinleşti.
Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları söyledi:
FETÖ kumpaslarının müthiş Adaletsizlik bakanı da sahaya inmiş.Bekir, Yozgat’ın Kürt köylerinde Kürtçülük yapıp, “bende sizdenim” mavrası ile bölücülük yapıp,Türk Ordusuna sülüklü FETÖ ile tuzak kurup, vatanseverlik numarası yapma.