Ümit Özdağ'dan Ümmet'i hedef alan TRT spikerine destek!

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TRT Haber canlı yayınında konuşan Deniz Demir yayın akışının dışına çıkarak Ümmet'i hedef aldı.

Demir, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRT yönetimi haddi aşan ifadelerle Ümmet'i hedef alan Demir'i ekrandan aldı. Demir hakkında disiplin sürecinin başlaması beklenirken, hadsiz sözlere destek Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

"Ümmet olduğunu düşünen Türk'ün milletleşmesi"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Bu konuşmayı yaptığı için cezalandırılarak ekranlardan çekilen TRT spikeri Demir’i kutluyorum. Kendisi onurluTürk kadını olduğunu göstermiştir." dedi.

Özdağ, şöyle devam etti:

Türk’ten başka herkes milliyetinin bilincine varmışken hala kendisinin ümmet olduğunu düşünen Türk’ün milletleşmesidir.