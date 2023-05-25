Ümit Özdağ'dan Tornistan! Kandil sert çıkınca İçişleri bakanlığından çark etti

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "bakanlık" çıkışı tartışma konusu oldu.

Twitter paylaşımında Özdağ, "Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." demişti.

Ümit Özdağ, tartışmaya neden olan sözlerinin ardından SÖZCÜ TV'ye açıklamada bulundu.

Özdağ, bakanlık verilme yetkisinin Kılıçdaroğlu'nda olacağını, 28 Mayıs'tan sonraki süreçte sadece CHP lideriyle konuşacaklarını belirtti.

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Özdağ, "İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde gibi bir isteğiniz var mı?" sorusuna, "Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama dediğim gibi bu ayın 28'inden sonra, diğer siyasi partilerle de, biz gelmeyiz, çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz." yanıtını verdi.

DEVA PARTİLİ İSMİN SÖZLERİ SORULDU

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir" paylaşımı da sorulan Özdağ, "Hayır, cevap vermek istemem. Benim muhatabım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı da Davutoğlu'dur." dedi.

ÖZDAĞ'DAN HDP'LİLERE: VERMEZLERSE VERMESİNLER...

Yeni bir açıklama daha yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDP'ye de cevap verdi.

HDP'lilere rest çeken Ümit Özdağ, ''Türk halkından oy isterim. Türkiye'ye düşmanca politikalar izleyen hiç kimseden de benim oy talebim olmaz kardeşim.Oy vermezlerse vermesinler. Hiç umurumda değil.'' açıklamasında bulundu.