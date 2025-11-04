  • İSTANBUL
Gündem Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Masum değil!
Gündem

Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Masum değil!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Masum değil!

Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı sonrası yaptığı açıklamada, Demirtaş’ın Türkiye’yi yıkmak için hem siyaseti hem terör örgütünü kullandığını belirterek “Demirtaş masum değildir” dedi.

Ümit Özdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı ve siyasilerin çağrıları sonrası partisinin tavrını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, şunları söyledi:

TÜRKİYE'Yİ YIKMAK İSTEDİ

“Selahattin Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak için hem siyaseti hem terör örgütünü kullanmıştır. Demirtaş, PKK/YPG’nin Ayn El Arap/Kobani olayları sırasında PKK/YPG’ye destek için PKK/HDP taraftarlarını sokağa çağırmış, onlarca ilimizde çıkan olaylarda onlarca insan ölmüş, yüzlerce insan yaralanmıştır. Demirtaş masum değildir. Ne Kobani olaylarında masumdur ne PKK terörüne destek konusunda masum değildir. Zafer Partisi açısından meselenin siyasi ve hukuki boyutu bundan ibarettir.”

 

