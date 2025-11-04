Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Masum değil!

Ümit Özdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı ve siyasilerin çağrıları sonrası partisinin tavrını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, şunları söyledi:

TÜRKİYE'Yİ YIKMAK İSTEDİ

“Selahattin Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak için hem siyaseti hem terör örgütünü kullanmıştır. Demirtaş, PKK/YPG’nin Ayn El Arap/Kobani olayları sırasında PKK/YPG’ye destek için PKK/HDP taraftarlarını sokağa çağırmış, onlarca ilimizde çıkan olaylarda onlarca insan ölmüş, yüzlerce insan yaralanmıştır. Demirtaş masum değildir. Ne Kobani olaylarında masumdur ne PKK terörüne destek konusunda masum değildir. Zafer Partisi açısından meselenin siyasi ve hukuki boyutu bundan ibarettir.”