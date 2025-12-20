Haber Merkezi Giriş Tarihi: Android telefon neden kendi kendine kapanır? En yaygın nedenleri ve etkili çözümleri
Android telefonların kendi kendine kapanması; aşırı ısınma, batarya sorunları, hatalı uygulamalar veya donanımsal arızalardan kaynaklanabilir ve doğru nedeni tespit ederek uygulanacak basit çözümlerle çoğu zaman giderilebilir. Günlük hayatımızın çok önemli bir parçası hâline gelen telefonlarda yaşanan en sinir bozucu sorunlardan biri cihazın aniden kendi kendine kapanmasıdır. Android telefonlarda da bu sorunun sıkça yaşandığını görürüz. Peki Android telefonun kendi kendine kapanması sorunun nedenleri ve çözümü nedir? Bu içeriğimizde Android telefonların neden kendi kendine kapandığını ve deneyebileceğiniz bazı çözüm yöntemlerine bakacağız. Sorunun arkasında birden fazla neden olma ihtimali var. Bu yüzden ilk olarak kapanmasının nedenini tespit edip sonrasına ona göre bir çözüm denemelisiniz.