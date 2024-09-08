Ümit Özdağ’dan şaşırtan itiraf! “İmam Hatipliler…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teğmenlerin mezuniyet törenindeki kılıçlı yeminine yönelik son açıklamasına cevap veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ilginç bir çıkışa imza attı.

Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki bugün İmam Hatiplilerin önünde yapmış olduğu konuşmada Harbiyelileri suçlayıp, Harbiyelilerin kılıçlarını neden çektikleri sorusunu ortaya atıp İmam Hatiplilerden alkış beklediğini gördüm.

İmam Hatipliler de bizim çocuklarımız Harbiyeliler de bizim çocuklarımız...

Yarın Türkiye bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa İmam Hatipliler de Harbiyeliler de Türkiye'nin birliği için Türkiye'nin istiklali için birlikte savaşmak zorunda olacaklar."