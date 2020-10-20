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Siyaset Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e cevap: Bombanın pimini çekenler
Siyaset

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e cevap: Bombanın pimini çekenler

FETÖ iddiaları sonrası gündemi altüst eden İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener'in kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:30:00 - 2020-10-20 16:38:39
Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e cevap: Bombanın pimini çekenler

İYİ Partili Ümit Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özdağ, "Bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar" dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Partili Ümit Özdağ'ın açıklamaları deprem etkisi yaptı.

Dün akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de politikalarını eleştirirken partinin HDP'ye yakınlaştığını savundu.

Özdağ'ın açıklamaları İYİ Parti'de deprem etkisi yaparken İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu iddiaları sert bir dille yalanladı.

Akşener'in tepkisi

İYİ Parti lideri Akşener de Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyururken "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma." dedi.

HDP ile yakınlaşma iddialarına çok sert tepki gösteren Akşener, Özdağ'ı kastederek ""Çok büyük bir yalandır, Yalancıdır bunu söyleyen" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'dan yeni açıklama

Akşener'in açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden hem Akşener'e hem de AK Partili Bülent Turan'a tepki gösteren Özdağ şu ifadelere yer verdi;

"İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar."

Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?
Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?

Biyografi

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