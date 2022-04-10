Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş açıklaması!

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Eskişehir'de partisinin il başkanlığı kongresine katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'a çağrıda bulunduklarını ve kararı Yavaş'ın vereceğini söyledi.

"Kamuoyunun gündemine bir çağrı olarak getirdik ve Sayın Mansur Yavaş'a çağrıda bulunduk. Bundan sonrası öncelikle Sayın Yavaş'ın vereceği karara bağlı." diyen Özdağ, "Sayın Yavaş bu doğrultuda bir karar alabilir ve diyebilir ki; 'Böyle bir çağrı yapıldı. Bu çağrıdan önce ve sonra kamuoyundan gelen tepkiler, sosyal medyada yapılan anketler de gösteriyor ki, çoğunluk beni istiyor. Ben de bundan dolayı aday olurum.' " ifadelerini kullandı.

'Görüşmemiz doğru olmaz'

6 muhalefet partisine dikkat çeken Ümit Özdağ, "6 lider kendisini seçmez ve başka birisini seçerse daha önce de açıkladığım gibi, bu durumda Zafer Partisi olarak Mansur beye bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz. Bunu da kabul etmeyebilir ama bu durumda da bu 6'lı ittifakın Türk milletine Mansur Bey dışında bir aday koyması ve bu adayın da milletin iradesinin en azından değişim isteyenlerin iradesinin büyük bir kesimini temsil etmemesi durumunda, kendi adayımızı çıkartırız." dedi.

Mansur Yavaş ile cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda görüşmediklerini belirten Özdağ, şöyle devam etti:

Şu ana kadar Mansur Bey ile hiçbir görüşmemiz olmadı, olması da doğru olmazdı. Bu aşamada da benim Mansur Bey'den Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bir görüşme talebim olmayacak.