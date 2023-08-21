Ümit Özdağ'dan LGBT savunması: Kimsenin karışmaya hakkı yok!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, LGBT sapkınlığını da savundu.
Bir Youtube kanalının canlı yayınında konuşan Özdağ'a, bugüne kadar LGBT konusunda hiçbir açıklamasının olmadığı söylendi.
Ümit Özdağ, sapkınlık sevici olduğunu ortaya koyan şu ifadeleri kullandı:
“LGBT’ye kimsenin söz söyleme hakkı yok. Bu bir tercih meselesi.”
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