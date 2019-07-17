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Ümit Özdağ’dan komünist başkana sert tepki!

İP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na, PKK’nın saldırısı sonucu yaşamını yitiren iki çocuk için yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Ümit Özdağ’dan komünist başkana sert tepki!

İP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu hayatını kaybeden iki çocuk için yaptığı paylaşıma çok sert tepki gösterdi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında toprağa tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 ve 4 yaşındaki kardeşler Ayaz ve Nupelda'nın hayatını kaybetmesiyle terör örgütü PKK'nın ne kadar alçak bir örgüt bir kez daha olduğunu gösterdi.

Yürekleri yaralayan olayla ilgili her kesimden tepkiler gelirken, bazı isimlerin PKK'nın adını vermeden kınaması tepkilere yol açtı.

Maçoğlu'na korkak dedi

O isimlerden birisi de İP'li Ümit Özdağ'dı. Özdağ, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'na sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi.

Maçoğlu'na tepki yağıyor

Maçoğlu'nun söz konusu olayda terör örgütü PKK'yı görmezden gelen açıklaması tepki almaya devam ediyor.

İşte onlardan bazıları;

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
  1. İstanbul
  2. Ümit Özdağ
  3. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
  4. PKK
  5. EYP
  6. Tunceli
  7. sosyal medya
  8. Twitter

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